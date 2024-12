Game-experience.it - Horizon Forbidden West, il nuovo trailer mostra i miglioramenti grafici offerti da PS5 Pro

Sony ha pubblicato undedicato alla versione PS5 Pro di, evidenziando iresi possibili dall’hardware mid-gen. Il titolo, già apprezzato per la sua qualità visiva, raggiunge nuove vette su PlayStation 5 Pro, combinando un maggior dettaglio grafico ed una migliore fluidità.Il, commentato da Roderick van der Steen di Guerrilla Games, mette in luce le capacità della PS5 Pro di eliminare i compromessi tra modalità fedeltà e performance. La versione aggiornata diriesce infatti a mantenere un’ottima qualità visiva a 60 fps, laddove la PS5 standard si ferma a 30 fps in modalità fedeltà. Questo è reso possibile grazie alle innovazioni tecniche del Decima Engine, già noto per la sua versatilità.Tra ipiù evidenti raggiunti disu PS5 Pro troviamo una resa delle nuvole volumetriche incredibilmente realistica e una maggiore densità e visibilità degli NPC su lunghe distanze.