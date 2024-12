Ilrestodelcarlino.it - Gli trovano la coca mentre è al parco. In manette 50enne

Lesono scattate mercoledì notte per unitaliano trovato in possesso di alcuni grammi diina. L’arresto è stato effettuato dai carabinieri di Gabicce nei confronti di un uomo di mezza età, di nazionalità italiana, a seguito di un controllo in unpubblico di Gradara, solitamente frequentato da spacciatori e assuntori abituali di sostanze stupefacenti. All’arresto dell’uomo, senza precedenti penali, ha fatto seguito ieri mattina in tribunale a Pesaro l’udienza di convalida. Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri che, per tentare di arginare il fenomeno dell’abuso di sostanze stupefacenti, mettono in campo ogni sforzo per presidiare con particolare attenzione le zone maggiormente battute dai commercianti di sostanze illecite.