Fonti vicine a Fedez svelano cosa gli è successo a Sarà Sanremo

Mercoledì sera aabbiamo visto undiverso dal solito, meno spigliato e anche poco a suo agio sul palco. Il rapper ha parlato pochissimo e a fatica ed è stato accompagnato da Carlo Conti verso l’uscita. Una volta fuori dal casinò diè subito salito sul suo van ed è tornato a casa sua a Milano. La madre del rapper si è limitata a dire: “Non ènulla di grave, ma non dirò altro“. Anche l’ufficio stampa diè intervenuto e ieri Luca Dondoni ha spiegato di aver parlato coninformateall’artista.Fatemelo dire, ma #non sta bene e si vede. #2025 pic.twitter.com/eeEDNJ3vWC— ???? (@NathanDarioDLM) December 19, 2024? Leinformate che hanno parlato con Luca Dondoni.Nell’ultima puntata di Pomeriggio 5 Dario Maltese ha commentato l’apparente tristezza dinel programma di Carlo Conti: “Ieri durante la presentazione della sua canzone Battito non l’abbiamo visto proprio benissimo“.