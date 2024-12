Fiorentina-Inter quando si recupera? Tutte le date e le ipotesi al vaglio

Leggi su Sportface.it

Il recuperopotrebbe avere a breve una data ufficiale. Il match della quattordicesima giornata, iniziato lo scorso primo di dicembre e poirotto al minuto diciassette per il malore capitato ad Edoardo Bove, si recupererà quasi sicuramente nel mese di febbraio. Andiamo a vederele possibiliin merito.INCASTRI COPPA ITALIAI quarti di finale della Coppa Italia si giocheranno spalmati su due settimane diverse: due partite si giocheranno il 4-5 febbraio e le altre due tre settimane più tardi, ovvero il 25 e il 26 febbraio. Laè stata eliminata con l’Empoli ai calci di rigore mentre l’ha sconfitto l’Udinese per 2-0 approdando ai quarti di finale dove se la dovrà vedere contro la Lazio di Marco Baroni in un match che si giocherà allo stadio Olimpico.