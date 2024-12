Donnapop.it - Famoso cantante lascia la musica, nel 2025 il suo ultimo concerto e poi l’addio: ecco chi è

Nonostante in questi giorni non si faccia altro che parlare di Tony Effe e per il Capodanno a Roma, undi Sanremo 2020 ha tentato di prendersi la scena annunciando il suo ritiro dalle scene. Poco fa, durante una conferenza stampa, ha dichiarato che tra qualche mese saluterà i suoi fan con un, poi sulla sua carrierale calerà il sipario (così dice lui, ma.).Il successo a Sanremo 2020 e ora: Chi è ilchela?Bugo ha dichiarato che quello del primo aprilesarà il suo: «Ho annunciato in conferenza stampa l’della mia carriera. Il mio show finale. È deciso. 1 aprile. Alcatraz, Milano sarà il mio. Nessun bis, nessun ‘forse’ e voglio che sia una serata indimenticabile. Venite. Facciamo casino una volta per tutte».