Famiglia morta a Firenze bimba gravissima in terapia iperbarica

Leggi su Corrieretoscano.it

in, è sempre in prognosi riservata la bambina di 6 anni sopravvissuta nell’abitazione a San Felice a Ema. Tragedia in cui hanno perso la vita il padre, 49 anni, la compagna, 46 anni, e il figlio di 11 anni. La bambina è stata sottoposta aall’ospedale Careggi di.Lasarebbe stata uccisa dalle esalazioni di monossido di carbonio, La Procura ha disposto accertamenti tecnici sulla caldaia e le due stufe a pellet presenti nella villa per accertarne l’eventuale malfunzionamento.Sara Funaro, sindaca di: “Questo è un momento di dolore perché c’è stata una tragedia nella nostra città. Stiamo seguendo questa vicenda, ci stringiamo intorno alla”.Monsignor Gherardo Gambelli, arcivescovo di: “Con un grande dolore nel cuore consegniamo al Signore mamma, babbo, e bambino che hanno perso la vita nella loro casa a San Felice a Ema.