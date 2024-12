Bergamonews.it - Diventa Operatore di Tatuaggio: scopri un percorso professionale e creativo

Leggi su Bergamonews.it

Ogniracconta una storia. Per chi lo porta è un simbolo personale, un ricordo indelebile; per chi lo crea, è il risultato di talento e tecnica. Il tatuatore non è solo un artista: è un professionista che trasforma la pelle in tela, lavorando con precisione e rispetto per chi si affida alle sue mani.Dietro ogni tratto, ogni sfumatura, c’è molto più di un semplice gesto. Questa professione richiede una formazione rigorosa, che unisce competenze artistiche e conoscenze tecniche, dai protocolli igienico-sanitari alle tecniche più avanzate didecorativo ed estetico.Per chi sogna di trasformare questa passione in una carriera, il corso perdi, riconosciuto dalla Regione Lombardia (L.R. 13/21) e proposto da ABF (Azienda Bergamasca Formazione), rappresenta una porta d’accesso al mondo del