Diretta | Nonostante il prezzo dei tuoi sacrifici Salvini il post di Francesca Verdini poco prima della sentenza

Oggi, venerdì 20 dicembre, è il giornodi primo grado del processo Open Arms. I pm hanno portato Matteoalla sbarra accusandolo di sequestro di persona. Un'accusa che come ha sottolineato più volte il leaderLega ha dato vita a un "processo politico" che mette in discussione le scelte fatte dall'allora ministro degli Interni nel pieno delle sue funzioni e nell'interesse esclusivoNazione, come del resto recita la formula del giuramento da ministroRepubblica. Qui di seguito ladi questa giornata dal tribunale di Palermo. Ore 17.20 - Piantedosi: lanon influirà in alcun modo sul governo Lasul caso Open Arms non influirà "in alcun modo sul governo". Se ne dice convinto il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi all'uscita dal Comune di Caivano (Napoli) dove ha preso parte a una riunione del comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza.