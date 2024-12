Game-experience.it - Destiny 2 ha toccato il minimo storico di giocatori attivi, segnalati problemi con il matchmaking

Leggi su Game-experience.it

2, uno dei giochi di maggior successo nel genere dei live-service, sta attraversando la sua crisi più profonda, con il numero diche haproprio in queste ore il, rendendo sempre più difficile trovare compagni per raid, dungeon e le altretà presenti nel titolo Bungie.Questo declino non è solo un problema numerico, ma riflette un malcontento crescente tra la community, che accusa il team di sviluppo di Sony di non aver saputo mantenere vivo l’interesse per il gioco. Secondo i dati più recenti, il secondo capitolo diconta meno di 60.000durante le ore di punta, con un calo a 35.000-40.000 nei periodi meno frequentati.Su Steam, i numeri sono ancora più preoccupanti, con un picco di meno di 20.000 utenti contemporanei, lontano dai giorni in cui superava costantemente gli 80.