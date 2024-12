Scuolalink.it - Concorsi Scuola 2024: requisiti per docenti di infanzia, primaria e secondaria

Il Ministero dell’Istruzione ha emanato i bandi per i, definendo inecessari per accedere ai ruoli del personale docente nelladell’di primo e secondo grado. I candidati devono possedere irichiesti entro il 30 dicembre, termine per la presentazione delle domande.perPer i posti comuni nelladell’, i candidati devono presentare uno dei seguenti titoli: laurea in Scienze della Formazioneo diploma magistrale, incluso quello a indirizzo linguistico, conseguito entro l’anno scolastico 2001/2002. Per i posti di sostegno, è necessaria una specializzazione specifica per il grado dirichiesto.per laNelladi primo e secondo grado, per i posti comuni, sono accettati vari titoli: laurea con abilitazione all’insegnamento, laurea con tre anni di servizio negli ultimi cinque (almeno uno nella classe di concorso richiesta), laurea con 24 CFU/CFA ottenuti entro il 31 ottobre 2022, oppure laurea con 30 CFU/CFA previsti dal DPCM del 4 agosto 2023.