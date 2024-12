Ilgiorno.it - Codogno, Assigeco ha un debito di 74mila euro col Comune. L’opposizione: “Va recuperato”

(Lodi) – La targa dedicata al compianto medico di“sarà affissa negli spazi della cooperativa Amicizia, ma non abbiamo certezza dei tempi”. Il sindaco Francesco Passerini ha risposto così, mercoledì sera in Consiglio comunale, alla consigliera d’opposizione Rosanna Montani diinsieme 2.0 che, dal 2020, chiede il riconoscimento per il dottor Luigi Gulinatti, medico di base a, per tutta la vita fino alla pensione e poi volontario all’associazione “Il Samaritano” scomparso nel 2018. “I cittadini ce lo chiedono sempre” ha ribadito Montani. Per Passerini però “prima dovrà essere riqualificata la facciata della sede della Fondazione Lamberti, ma garantiamo che lo faremo. Così come quando sarà pronta la scuderia del parco di villa Polenghi dedicheremo un angolo al premio “Da donna a donna“”.