Tarantinitime.it - Carabinieri e GdF in visita all’ospedale di Taranto

Tarantini Time QuotidianoCavalli e segugi per i bimbi dell’Ospedale di. Ine Guardia di Finanza.Due visite straordinarie oggi per i bimbi in curaSS. Annunziata di: i cavalli “Murgesi” del RepartoBiodiversità di Martina Franca e le Unità Cinofile del Comando Provinciale della Guardia di Finanza. Per i bambini e i ragazzi, una mattinata diversa: sono saliti a cavallo, hanno ricevuto i doni deidella provincia die hanno accarezzato i cani.È stata una mattinata diversa quella trascorsa oggi dai bambini e dai ragazzi in cura presso l’ospedale di. Due le visite speciali: la prima con idel Comando Provinciale di, che hanno portato nel cortile dell’ospedale Nobello, un bellissimo esemplare di cavallo murgese, accendendo l’entusiasmo di tutti e dei numerosi bambini presenti che, con l’aiuto dei militari del Reparto Biodiversità di Martina Franca, hanno potuto salire in sella per una esperienza divertente e insolita.