Lapresse.it - Caffè gratis e controllo gomme in tutte le aree di servizio sulle autostrade

delleinledi. E’ la campagna che Aspi ha deciso di lanciare, dalle 23.00 alle 5.00 da oggi e fino al 19 gennaio, per viaggiare in sicurezza. Ilsarà disponibile inledidella rete diper l’Italia, tutti i giorni dalle ore 23 alle ore 5, sarà offerto gratuitamente unper ciascun cliente che ne facesse richiesta. Contestualmente tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 22 sarà possibile richiedere una verifica gratuita dellee dei livelli dei liquidi del motore.Questa proposta, realizzata in collaborazione con i partner commerciali (Autogrill, Chef Express, Hermes, My Chef, Lagardere-Ristop, Sarni, Sirio, Eni, Esso, Europam, IP, Q8, Tamoil), è volta a ridurre il rischio di incidenti stradali causati dalla stanchezza e dallo stato dei veicoli.