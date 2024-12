Sport.quotidiano.net - Brescia, in casa della Salernitana un altro 0-0

Ildi Pierpaolo Bisoli avanza a piccoli passi. Le Rondinelle tornano dal campocon il secondo 0-0 consecutivo e pur tornando acon un risultato positivo, fanno capire di avere ancora parecchia strada da percorrere prima di ritrovare lo smalto dei giorni migliori. All’Arechi la compagine ospite pensa innanzitutto a mostrare solidità ed equilibrio, costruisce qualche folata in avanti, ma, con il passare dei minuti, dedica sempre più la sua attenzione a mantenere inviolata la propria porta. Sul fronte del gioco, mister Bisoli si presenta in Campania puntando ancora sulla difesa a tre e coprendo in maniera significativa le diverse parti del campo. Sono però ancora diversi i “nodi” da sciogliere inbiancazzurra, a cominciare dalle necessità di trovare trame offensive (finalmente) incisive e concrete, magari, con un sostengo più importante da parte degli attaccanti che, è doveroso ricordarlo, si mettono al serviziosquadra correndo pure in fase difensiva, ma con il poco brillante esito di non avere la necessaria freddezza nel momento di battere a rete.