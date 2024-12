Biccy.it - Biccy Awards 2024, tutte le categorie di quest’anno

Come ogni anno a dicembre, da quandoè nato (quindi da quindici anni), è arrivato il momento dei. Anche questa volta saranno premiati i protagonisti della musica, della tv e del mondo LGBTQ+ che ci hanno regalato gioie nel corso degli ultimi dodici mesi. Le nomination saranno annunciate a brevissimo e queste, intanto, sono le:GOSSIP e TVMiglior programma tvMiglior concorrente (cachet speso meglio)Miglior serieNotizia più scioccanteFlop dell’annoLGBT+Miglior programma e/o serie LGBT+Miglior personaggio LGBT+ televsivoMiglior coming outPOPMiglior cantante popMiglior singolo popPopstar dell’annoTRASHPremio Arianna David (litigata più trash)Premio Entro Spacco Esco Ciao (miglior concorrente durato meno)Premio Wow Che Caldo (ragazzo più bello)Premio Affari Tuoi (pacco più commentato)Premio Francesca Fagnani (miglior belvata)Premio Valeria Marini (miglior sconosciuto spacciato per vip)Premio Shakira (miglior donna che ha monetizzato un dramma)Premio Mark Caltagirone (miglior fake news)Miglior commentatoreQua, invece, trovate i vincitori deidel 2023: da Ilary Blasi ad Annalisa passando per Luis Sal fino ad arrivare a Chiara Ferragni.