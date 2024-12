Oasport.it - Basket, Trento accoglie Bologna nella dodicesima giornata. Trapani sfida Milano per diventare grande

Il 2024 sta per terminare ma il campionato italiano di pallacanestro non accenna a fermarsi.pronta a regalare al pubblico un paio di big match da spellarsi le mani, come nel posticipo serale della domenica, che mette di fronte: Dolomiti che è andata per la prima volta ko in campionato, V nere che non accennano a trovare la giusta continuità tra Serie A ed Eurolega: quale versione ci sarà della squadra di Ivanovic, al netto delle sole 48 ore di recupero dal match con il Barcellona e dell’assenza di Shengelia?Va leggermente meglio a, che avrà un giorno in più per respirare, ma di fronte ci sarà unaagguerritissima e gasata dall’essere la prima ad aver stoppatoin campionato. Gli ambiziosissimi siciliani sono alla prova del fuoco perdefinitivamente unain questa stagione e al Forum vorranno dare spettacolo, seguiti anche dalla ‘torcida’ siciliana che accenderanno una‘nord contro sud’ che nel nostro campionato manca da tanto ad altissimi livelli.