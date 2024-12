Lanazione.it - Ambulanza coinvolta in un incidente, muore il paziente a bordo. Grave uno dei soccorritori

Leggi su Lanazione.it

Fivizzano (Massa Carrara), 20 dicembre 2024 – Gravissimostradale a Fivizzano: nel primo pomeriggio, intorno alle 15,30, un’della Pubblica Assistenza di Monzone è rimastain unche purtroppo si è rivelato mortale. A perdere la vita è stato ilche si trovava sul mezzo di soccorso. Ferito anche un soccorritore: per lui è stato necessario l’intervento dell’elicottero Pegaso del soccorso regionale. Ferito anche l’autista dell’, per il quale però è stato sufficiente l’intervento dell’automedica arrivata da Fivizzano. Notizia in aggiornamento