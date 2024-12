Tpi.it - Alessandro Basciano: “In carcere ero in cella con un pedofilo e un femminicida, non sapevo cosa mi sarebbe successo”

: “Incon une un, il dj e personaggio televisivo che era stato arrestato e poi rilasciato dopo 48 ore con l’accusa di stalking nei confronti della sua ex Sophie Codegoni, ha ripercorso i giorni in cui è stato detenuto a San Vittore.Intervistato dalla trasmissione Iceberg, in onda su TeleLombardia,ha rivelato di aver condiviso lacon un “e un”.Il dj, poi, ha ripercorso il suo arresto: “Ritornavo da un allenamento in palestra, quindi ero molto tranquillo. Arrivato sotto casa una macchina dei carabinieri che mi ha chiesto di salire in casa per notificarmi un atto e poi mi hanno messo a sedere. Mi hanno detto: ‘, ci dispiace, però questo non è un atto, è un mandato di arresto'”.