Al teatro Gesualdo di Avellino si brinda con Max Giusti

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti– In alto i calici. AlCarlodisial Natale e al Nuovo Anno con il grande Max.Sabato 21 dicembre, alle ore 21, Maxarriva adcon il suo show “Bollicine” per una serata all’insegna della comicità, della satira e del buonumore e fare al suo affezionato pubblico gli auguri di Buone FesteIn occasione dello spettacolo al, l’artista romano – che con le sue imitazioni del presidente Aurelio de Laurentis e dello chef Alessandro Borghese è diventato il personaggio televisivo rivelazione del 2024 – torna ad indossare l’abito da mattatore e in uno straripante one man show si lascerà andare a delle confidenze particolari, spesso esilaranti, ma anche intime e scomode“Bollicine” come quelle delle flûtes che da sempre accompagnano le serate più festose, i momenti in cui c’è qualcosa a cuire.