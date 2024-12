Romadailynews.it - Via del Foro Italico: in arrivo la fine dei lavori di messa in sicurezza

Barriere spartitraffico per ridurre gli incidenti sulla pericolosa arteria romanaNei prossimi giorni si concluderanno idiindi Via del, una delle strade a scorrimento veloce più critiche della Capitale. L’annuncio arriva da Dario Nanni, consigliere comunale e Presidente della Commissione Giubileo, che ha sottolineato l’importanza dell’intervento, realizzato con fondi giubilari e attuato da Anas.“Questo straordinario intervento prevede l’installazione di barriere spartitraffico tra le carreggiate, fondamentali per prevenire incidenti, anche mortali,” ha dichiarato Nanni. “Va riconosciuto l’impegno dell’Assessora aiPubblici, Ornella Segnalini, e degli uffici comunali, che hanno reso possibile questo intervento rispettando i vincoli del codice della strada.