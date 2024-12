Cityrumors.it - Vespa e l’incoerenza dell’algoritmo: “Vietato scrivere Hitler, non Stalin”

Leggi su Cityrumors.it

Il giornalista sta incontrando molte difficoltà nella pubblicità del suo ultimo libro sui social: colpa di un algoritmo che fa acqua da tutte le partiBruno, una delle voci più autorevoli del giornalismo italiano, non si sarebbe mai aspettato di doversi autocensurare per promuovere il suo ultimo libro,e Mussolini. L’idillio fatale che sconvolse il mondo. Eppure, per aggirare i filtri degli algoritmi di Instagram e Facebook, si è trovato costretto a utilizzare i nomi di battesimo “Adolf” e “Benito” al posto di due dei cognomi più famigerati del Novecento.: “, non” (Ansa Foto) – Cityrumors.itUn paradosso cheriassume in un tweet ironico e tagliente: «Per promuovere il libro sue Mussolini su Instagram e Facebook ho dovuto chiamarli Adolf e Benito perché l’algoritmo rifiuta i cognomi come rifiuta fascismo e nazismo.