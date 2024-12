Venti di burrasca e mareggiate | allerta meteo gialla nel Lazio per il 20 dicembre

Leggi su Ilfaroonline.it

Roma, 192024 – La Direzione emergenza, protezione civile e NUE 112 della Regioneha emesso un’con validità dalle prime ore di domani, venerdì 20.12.2024, e per le successive 24-36 ore. Si prevedono sulforti settentrionali con raffiche di, oforte.lungo le coste esposte. Sempre dal mattino di domani, venerdì 20.12.2024, e per le successive 12-18 ore, si prevedono nevicate al di sopra dei 600-800 metri, con apporti al suolo generalmente moderati.Inoltre, dalle prime ore di domani, venerdì 20.12.2024, e per le successive 18-24 ore si prevedono piogge sparse, specie sui settori appenninici, con quantitativi cumulati da deboli a moderati. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento.