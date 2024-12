Tony Effe escluso dal concerto di Capodanno a Roma scoppia la polemica | cantanti in fuga

Leggi su Dayitalianews.com

Infuria laper l’esclusione daldidi, a difesa del quale si è schierata la fidanzata Giulia De Lellis con un post su Instagram, ma anche altri artisti che hanno aspramente criticato la decisione di escludere il trapperno. Si stanno creando due fazioni molto agguerrite: una che attacca la decisione di averlodale un’altra che invece la difende, ritenendola giusta.fuori daldi, la rivolta deiMahmood e Mara Sattei, che erano stati annunciati nello show proprio insieme a, hanno annunciato che non parteciperanno al. Come ha detto Mahmood: “Sono fermamente convinto che qualsiasi forma d’arte possa essere discussa e criticata, ma non deve esistere censura”. Tanti altri artisti hanno criticato la scelta del Comune di, da Emma che ha parlato di un “brutto gesto” a Noemi, secondo la quale “l’arte deve restare un luogo di espressione anche quando fa discutere”.