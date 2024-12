Oasport.it - Tennis, il calendario dei tornei di Matteo Berrettini nei primi tre mesi del 2025

Tra poco si parte.sta rifinendo la sua preparazione al caldo di Alicante (Spagna), dove l’anno scorso aveva trascorso la sua off-season Jannik Sinner. Ilta romano sta lavorando alacremente per trovare finalmente continuità di rendimento dal punto di vista fisico, rinfrancato dalla vittoria in Coppa Davis a Malaga dove è stato il protagonista con il suo amico Jannik.Nonostante i diversi stop a cui è stato sottoposto per problemi fisici di vario genere, l’azzurro ha comunque chiuso il 2024 da 34 del ranking, con tre titoli conquistati a livello ATP (tutti sulla terra rossa) e un bilancio vittorie/sconfitte pari a 36/13 (73% di affermazioni). Sono numeri significativi che stanno a dimostrare che, quando il romano ha una pur minima condizione, è in grado di vincere con una certa continuità.