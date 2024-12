Quifinanza.it - Stop alla decontribuzione, le aziende del Sud lanciano l’allarme: “Dipendenti all’estero”

Leggi su Quifinanza.it

A fine 2024 le imprese del Centro Sud dovranno fare i conti con la scadenza del termine degli sgravi sul costo del lavoro. Si solleva però la protesta a tutela di tale misura. Senza la, infatti, gli scenari sarannormanti. Non sono mancate le rassicurazioni da parte del governo ma, nel frattempo, si solleva la voce delle Pmi.Come detto, rassicurazioni sulla misura cruciale per il Centro Sud sono giunta da parte di Confindustria e del governo di Giorgia Meloni. In meritosi è anche espressa in tempi recenti la ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Calderone.Esiste un emendamentoManovra 2025 per la conferma a supporto delle piccole e medie imprese. Le preoccupazioni però sono ancora vive e i toni si alzano, soprattutto per quanto riguarda le realtà più grandi.