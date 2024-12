Anteprima24.it - Sanremo 2025, Giorgia favorita per la vittoria. Balzo di Rocco Hunt nelle quote, i bookie bocciano Fedez

Tempo di lettura: 2 minutiAncora una donna vincitrice a? Sono di questo parere i bookmaker, che dopo l’annuncio ufficiale delle canzoni in gara, confermanocome lanumero uno, trenta anni dopo il trionfo con “Come saprei”. Il successo della cantante romana, in gara con “La cura per me” si gioca a 5,50 su Planetwin365, in vantaggio di misura su Elodie e la sua” Dimenticarsi alle 7”, prima rivale a 6 su bet365. Chiude il podio in lavagna “Balorda Nostalgia” di Olly, offerta a 6,50 su Snai, mentre irrompecon “Mille vote ancora”, fuori dalla top-10 il giorno dell’annuncio degli artisti, e ora tra i favoriti a 7,50 volte la posta. Tra gli outsider c’è la coppia Irama-Achille Lauro, data a 9, mentre si sale a 15 per Noemi e Francesco Gabbani, già vincitore a2017.