Rose Villain tra i protagonisti della 75^ edizione del Festival di Sanremo con "Fuorilegge"

ph. Federico EarthMILANO –sarà in gara, per il secondo anno consecutivo, aldi2025. In occasione75^kermesse, l’artista porterà su uno dei palchi più importantimusica italiana il brano dal titolo “” (Warner Music Italy). Un grandissimo ritorno, dopo un anno pieno di successi discografici e live, per l’artista tra le più internazionali del panorama italiano e che quest’anno ha scalato le classifiche di Spotify arrivando anche al secondo postoTop Women Italia.“CLICK BOOM!”, il singolo portato in gara l’anno scorso e oggi certificato 3 volte platino, ha dato il via ad un 2024 che difficilmente potrà essere dimenticato. La canzone sin da subito si è distinta per essere una delle più ascoltate sulle piattaforme tra quelle delnel corso dell’ultimaed è quella che ha piantonato per più tempo la Classifica Top 50 Italia di Spotify.