Ilfattoquotidiano.it - Rapporto Ispra: sale la spesa per i rifiuti a carico dei cittadini (197 euro in media). Migliorano i tassi della differenziata

il costo mediogestione deiurbani che pesa su ogni cittadino italiano: dai 192,3del 2022 ai 197del 2023. E ci sono notevoli differenze tra Nord, Centro e Sud, dato che al Settentrione lada sostenere è di circa 173per abitante, mentre al centro è di oltre 233(sessantain più pro-capite) e al Sud di circa 211(40 in più rispetto al Nord). Una gap che dipende dalla diversa efficienza nei sistemi di gestione deie alla presenza (o all’assenza) di impianti).Nel frattempo, nello scenario economico dello scorso anno, con il Prodotto interno lordo cresciuto dello 0,7%, la produzione nazionale diurbani, dopo il calo del precedente biennio, si è attestata a quasi 29,3 milioni di tonnellate, con un incremento dello 0,7%. Sono alcuni dei dati emersi dall’ultima edizione delUrbani dell’, presentato alla presenza del vice ministro per l’Ambiente e per la Sicurezza Energetica, Vannia Gava.