Preoccupazione per la salute di Fedez: interviene sua mamma

Questa volta èche ha attirato gli sguardi, non solo per la sua musica, ma anche per la suafisica e mentale. L’annuncio del suo nuovo singolo in gara a Sanremo 2025, “Battito”, apre un sipario su una realtà spesso nascosta dietro le luci della ribalta. Il comportamento diha destatosui social, portando suaAnnamaria Berrinzaghi a intervenire per fare chiarezza.a Sanremo con Battito: una canzone, due facce“Battito” non è solo il titolo della nuova proposta musicale diper il Festival di Sanremo 2025, ma è anche l’espressione di una dicotomia profonda che affonda le radici nell’animo umano. Descrivendo il brano come una canzone d’amore dedicata a una donna,rivela poi una svolta inaspettata. Quella donna è in realtà una metafora della depressione.