Poletti e Barra, clamoroso fuorionda: battibecco tra conduttori

Da mesi conducono in coppia 4 Di Sera, e in diverse occasioni Robertoe Francescasi sono scambiati battutine e frecciatine in diretta, chiunque abbia visto almeno una puntata del programma si è reso conto che tra i due non c’è una grande armonia. A conferma dei nostri sospetti, Striscia la Notizia nell’ultima puntata ha tirato fuori unche mostra quello che è accaduto poco prima di una diretta e anche durante le pause pubblicitarie della trasmissione di Rete 4.vs: ildi Striscia la Notizia.Tutto è iniziato con un malinteso su una battuta della conduttrice, che ha suscitato dei malumori nel collega. Francesca si è subito giustificata: “Lui si è arrabbiato. Ma la mia era una battuta sulla foto di Mussolini e la Meloni. Non ci credo! Stavo facendo una battuta.