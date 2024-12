Oasport.it - Paolo Bertolucci: “Sinner deve temere solo Alcaraz, quando è in forma. Mi aspettavo di più da Musetti e Berrettini”

si è prestato ad alcune valutazioni sulle prestazioni di alcuni dei tennisti italiani nel 2024, nel corso della trasmissione “Sky Tennis Club” in onda su Sky Sport Tennis (203). Ebbene, l’ex giocatore e stimata voce tecnica dell’emittente si è pronunciato in particolare su due temi.Il primo riguardante Jannik. Una stagione straordinaria quella dell’altoatesino, attuale n.1 del mondo, con due titoli Slam, tre Masters1000 e otto titoli nel massimo circuito internazionale (tra cui anche le ATP Finals), senza dimenticare la Coppa Davis. Una successione, nella medesima annata, non riuscita in questi modi neanche ai Big-Three (Roger Federer, Rafael Nadal e Novak Djokovic)., da questo punto di vista, è convinto che ci siaun giocatore in grado di contrastarlo: “L’unico che ha le contromisure oggi controè Carlos