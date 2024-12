Open Arms in arrivo la sentenza su Salvini Le tappe il processo e cosa rischia il ministro

Leggi su Open.online

Domani, venerdì 20 dicembre, presso la casa circondariale “Pagliarelli” di Palermo verrà emessa ladela carico di Matteoper il caso. Il vicepremier e titolare del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che all’epoca dei fatti ricopriva il ruolo didell’Interno, è accusato di sequestro di persona plurimo e rifiuto di atti d’ufficio dopo aver impedito per 19 giorni lo sbarco di 147 persone, tra cui minori, soccorse in tre distinte operazioni dall’organizzazione non governativa spagnola nell’agosto del 2019.: assoluzione o condanna?La procura di Palermo ha chiesto nei suoi confronti una condanna di sei anni di carcere. Per la procuratrice aggiunta Marzia Sabella, sotto scorta insieme agli altri due giudici che rappresentano l’accusa dopo la valanga di insulti e minacce di morte ricevute sui social, «le convenzioni internazionali sono chiarissime – si legge nella richiesta di condanna – Non si può chiamare in causa la difesa dei confini senza tenere conto della tutela della vita umana in mare.