Notizie dal mondo ASviS | Progetto Gift quattro schede ASviS per portare l’Agenda 2030 tra i giovani

Leggi su Ildenaro.it

proponiamo il testo di Maddalena Binda della Redazione, il cui Comitato scientifico è presieduto dal professore Enrico Giovannini, pubblicato sul sitol’11 dicembre 2024 Sostenibilità ambientale, educazione allo sviluppo sostenibile, partecipazionele e cittadinanza globale: questi i temi approfonditi nellerealizzate dall’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile () nel contesto del, impegno, futuro, territorio”, cofinanziato dall’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (Aics) e promosso da Save The Children, in partenariato con, Edi Onlus e FondazioneDigitale.SCOPRI LEDI APPROFONDIMENTOAvviato nel 2022, ilpropone una serie di attività per accrescere le conoscenze delle ragazze e dei ragazzi rispetto agli Obiettivi di sviluppo sostenibile e aumentare la loro capacità di partecipazione e mobilitazione, ritenendo che isiano anche attori protagonisti di politiche e interventi che li riguardano e non solo beneficiari passivi.