Ilfattoquotidiano.it - Manovra, per l’esame in aula (in ritardo) il governo lascia i banchi vuoti. Toccata e fuga di Giorgetti, proteste delle opposizioni

Ventidue interventi per un totale di poco più di quattro ore di discussione generale sulla legge di bilancio.delladi bilancio, dopo i ritardi degli ultimi giorni, è cominciato questa mattina alla Camera, ma ilè arrivato con oltre mezz’ora di, attirandosi le accuse dell’opposizione. “Assistiamo all’ennesima assoluta mancanza di rispetto nei confronti di questo parlamento e chiediamo l’intervento di Fontana. In queste settimane abbiamo assistito a una gestione pessima dei lavori sulla Legge di Bilancio, una confusione totale, con emendamenti che arrivavano all’ultimo minuto. Quasi certamente dovremo tornare in Commissione e l’assenza deldi stamani è la ciliegina sulla torta”, ha attaccato il deputato del Movimento 5 Stelle Leonardo Donno. “Non è un bello spettacolo”, ha accusato subito Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana.