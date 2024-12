Lapresse.it - Manovra, domani il voto alla Camera. Fiducia per accelerare

Trenta miliardi, 124 articoli, messi uno dopo l’altro in 908 commi, più le previsioni di spesa per tutti i ministeri, oltre 300 modifiche grandi o piccole apportate in commissione, tra emendamenti e riformulazioni, un percorso tortuoso, con avvitamenti tecnici e politici. In molti mercoledì , nell’opposizione ma anche in maggioranza, avrebbero scommesso su un nuovo slittamento, causa ritorno in commissione. Invece, lapuò essere approvata, con la, peril sì. Dopo 24 ore passate a ricomporre il testo e rifare le verifiche il verdetto è che il testo non presenta carenze di copertura. Anzi, secondo il Mef ci sarebbe una sovracopertura di circa 100 milioni l’anno per i prossimi due anni rispetto alle norme approvate. Da qui due opzioni: un miglioramento dei saldi o, più probabilmente, un fondo da utilizzare per ulteriori interventi durante l’anno.