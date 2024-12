Ilgiorno.it - L’esperto di Arpa: "Passi in avanti concreti. È un percorso lungo"

L’aria lombarda è sempre meno inquinata. "In termini generali, a livello lombardo, si registra negli anni un miglioramento significativo", conferma Guido Lanzani, responsabile dell’Unità organizzativa della Qualità dell’aria diLombardia. Che però sottolinea: "Dobbiamo proseguire in questi miglioramento, con unsostenibile". Già, un, perché i risultati di oggi sono il frutto di uncominciato da parecchio tempo. "È un combinato disposto – sostiene –. Ora circolano molte più auto meno inquinanti e che inquineranno sempre meno man mano che il parco auto verrà rinnovato. Inquinano meno gli impianti di riscaldamento, compresi quelli a legna. Lo stesso vale per gli impianti industriali, che utilizzano nuove tecnologie che garantiscono minori emissioni, e per l’agricoltura.