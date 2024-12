Linkiesta.it - Le inopportune turbolenze europee nel terremoto politico mondiale

Quel che è avvenuto negli ultimi giorni a Seul e a Damasco ci ha offerto l’immagine di un mondo ulteriormente terremotato che ha fatto passare momentaneamente in secondo piano le guerre in Ucraina e in Medio Oriente ma le nuove scosse telluriche avranno certamente effetti che usciranno dalle frontiere coreana e siriana.Le folle festanti che hanno celebrato, al di fuori delle moschee e lontano dall’influenza islamista, la fine del regime degli Assad che avevano preso il potere nel 1971 potrebbero trovare finalmente adepti nella vicina cultura della Persia dove la violenta dittatura iraniana degli Ayatollah – alleata delle violenze di Assad, Hamas e Hezbollah – ha subito una sconfitta dopo l’altra e non potrà rifugiarsi in una improbabile deterrenza nucleare di fronte all’anelito di libertà che potrebbe trascinare il coraggio delle donne persiane in tutte le piazze al grido dei ribelli siriani “la religione è per Dio e lo Stato è per tutti” in una nuova primavera araba che esige la nostra solidarietà e il nostro sostegno concreto e immediato.