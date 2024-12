La magia degli auguri di Natale | l’evento del Rotary Club Fiumicino Portus Augusti

Leggi su Ilfaroonline.it

, 19 dicembre 2024 – Il 14 dicembre 2024 si è realizzata ladipresso l’Hotel Isola Sacra Airport, sede del.La Presidente Catia Fierli a. r. 2024/25 ha accolto con grande emozione e onore gli ospiti intervenuti per la serata: i PDG Guido Franceschetti e Daniela Tranquilli del Distretto 2080, il Segretario Generale dottor Giuseppe Salvatore Alemanno del Comune di, la dottoressa Camilla Massimini funzionario contabile Servizio finanziario del Comune di, l’Assessore Antonio Caliendo per le attività produttive e turismo del Municipio X, Roma Città Metropolitana, la dottoressa Maria Bramini e il dottor Enrico Visani, i giornalisti Silvia Tocci e Nino Villani di Ostia TV.“Nel saluto iniziale,- spiega il– rivolto a tutti gli ospiti intervenuti, la Presidente ha rappresentato una breve narrazione delle attività svolte nel primo semestre e ribadito che il nostroha una storia giovane già ricca di impegno per il servizio umanitario, l’amicizia e l’integrità di cui essere fieri.