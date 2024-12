Panorama.it - La grandeur (di plastica) di Macron

Sovrano ma anche partigiano, Emmanuelha un’ossessione: lasciare una traccia nella Storia. Come modello ha De Gaulle – personalità politica temprata dalla guerra mondiale -, e pure come unico precedente: nel 1962, sfiduciato dal Parlamento, cadde il governo di Georges Pompidou, cui si deve peraltro il Centre Beaubourg, oggi conosciuto come Centre Pompidou. Charles De Gaulle, allora presidente, reagì alla crisi con la riforma semi-presidenzialista, aprendo quella lunga pagina che l’attuale inquilino dell’Eliseo sembra destinato a chiudere. De Gaulle procedette con un referendum, perché aveva quel consenso chenon ha. Le Président, dall’inizio del secondo mandato nel 2022, ci ha provato in tutti modi: ha creato subito il Consiglio Nazionale della Rifondazione, con chiaro riferimento a quello della Resistenza voluto da Moulin e De Gaulle nel ‘43.