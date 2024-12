Oasport.it - Jasmine Paolini premiata dalla WTA: è la doppista più amata dai fan di tutto il mondo

continua a raccogliere i frutti di una stagione favolosa e si aggiudica un altro riconoscimento, confermandosi una delle giocatrici più apprezzate nel tennis femminile internazionale di alto livello. La WTA ha assegnato alla giocatrice toscana il Fan Favourite Doubles Award comepiùdai tifosi diil.I fan hanno votato in massa l’azzurra, protagonista di un 2024 da sogno in coppia con Sara Errani. Il binomio italiano era già stato premiato recentementeWTA come il migliore dell’anno attraverso i voti delle giocatrici, dopo aver conquistato l’oro olimpico e due titoli 1000 oltre ad una finale Slam e alla qualificazione per le Finals di Riad.è lapiùdai tifosi della WTA Come resistere a quel sorriso? pic.twitter.