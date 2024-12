Oasport.it - Jannik Sinner e il dato impressionante al servizio nel 2024: il migliore davanti a Zverev, Alcaraz lontano

Leggi su Oasport.it

“Lavorare per esprimere la miglior versione di me stesso“. È un po’ questo il mantra di, nel modo di concepire gli allenamenti. In questi giorni, il n.1 del mondo a si sta allenando a Dubai per prepararsi in vista del 2025. Il prossimo impegno in agenda dell’altoatesino sarà negli Australian Open (12-26 gennaio).In avvicinamento allo Slam, affronterà due match di esibizione sempre a Melbourne Park il 7 e il 10 gennaio, con il primo incontro che sarà contro il padrone di casa, Alexei Popyrin., dai video che si trovano sui social, tanto si sta concentrando sull’esecuzione del back di rovescio e del, chiedendo sempre di più a questo fondamentale.Non ci sono dubbi che proprio grazie ai miglioramenti compiuti alla battuta il pusterese sia riuscito a scalare la classifica.