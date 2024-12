Inter-news.it - Inter-Udinese, le probabili formazioni per gli ottavi di Coppa Italia

si giocherà oggi alle 21.00 allo Stadio “San Siro” di Milano: queste leper la partita di oggi, valida per glidi finale diCASA – Inci saranno solamente tre reduci rispetto alla trasferta vittoriosa contro la Lazio a Roma lunedì sera. Ossia Yann Aurel Bisseck, che per l’occasione agirà da centrale nella difesa a tre, e Alessandro Bastoni. Il terzo è Hakan Calhanoglu, che in regia dovrebbe spuntarla su Kristjan Asllani. Per il resto in campo l’2. Dunque ai lati Carlos Augusto a sinistra e Tajon Buchanan a destra, in mezzo, con Calhanoglu, Zielinski e Frattesi; mentre in avanti fuori sia Lautaro Martinez che Thuram e dentro Taremi e Arnautovic.TRASFERTA – Runjaic farà turnover per dare spazio a chi ha giocato meno in questa stagione.