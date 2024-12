Ilfattoquotidiano.it - Il principe Andrea non è stato invitato al tradizionale pranzo pre-natalizio a Buckingham Palace

Il climapervade tutte le famiglie in questo periodo, o quasi tutte. Non è il caso della famiglia reale. Infatti il, quanto riporta la BBC che cita fonti vicine ai Windsor, èescluso anche dalpre-in programma a, in cui si riunisce la famiglia reale in forma allargata. Il motivo? Il coinvolgimento nello scandalo di spionaggio riguardante gli stretti rapporti intrecciati dal duca di York con l’imprenditore cinese Yang Tengbo, accusato di essere un agente di Pechino dai servizi segreti di sua maestà.Lo scandalo di spionaggio ha raggiunto i più alti livelli istituzionali del Regno Unito ed èdiscusso anche dal Parlamento di Westminster, con svariati dettagli emersi sui legami personali ed economici tra Yang e, inclusi i due ingressi adell’uomo d’affari cinese su invito del