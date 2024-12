Bergamonews.it - Il Consiglio delle Donne si amplia: 35 associazioni-gruppi-organizzazioni nell’assemblea

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Sono 35 leche hanno fatto richiesta e che, essendosi impegnate al rispetto della Carta dei princìpi e dei valori del, sono state ammesse a far parte dell’assemblea deldel Comune di Bergamo per il mandato 2024-2029.Di seguito l’elenco dei soggetti partecipanti: Agedo Bergamo, Aiuto Donna-Uscire Dalla Violenza Odv, Ananda, Associazione Amici Polizia Penitenziaria Odv Bergamo, Associazione Ars Armonica, Associazione Artistica Culturale Calliope, Associazione Atena, Associazione Bergamo Insieme, Associazione Italia Israele Bergamo Ada Ascarelli Sereni, Associazione ItalianaMedico (Aidm), Associazione Italiana per l’Educazione Demografica (Aied), Associazione La Mimosa, Bergamo-Futura, Cgil Bergamo-Camera del Lavoro Territoriale, Circolo Legambiente Bergamo, Comitato provinciale di Bergamo per l’Unicef, Conosci Lis Odv, Cuore Batticuore Odv,In Nero di Bergamo,per Bergamo-Bergamo per le, Fidapa Bpw Italy – Sezione Di Bergamo, Fondazione A.