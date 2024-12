Biccy.it - Ginevra Lamborghini contro la solidarietà a Tony Effe: “Ipocrisia!”

L’esclusione didal concerto di capodanno a Roma ha creato un’enorme polemica, molti fan del rapper hanno iniziato a parlare di censura e lo stesso hanno fatto tanti artisti, da Emma e Noemi a Lazza. C’è anche chi – come supporto a– ha deciso di non partecipare più all’evento, Mahmood e Mara Sattei hanno annunciato che a capodanno non saranno sul palco romano. Questacosì sbandierata e questo continuo parlare di censura non sono piaciuti a molti e tra questi c’è anche. In una serie di storie Instagram l’ex vippona ha spiegato come mai ritiene sbagliato usare la parola censura nel caso di.Coloro che si stanno schierando conper difendere il suo diritto a cantare testi misogini sono gli stessi che poi fanno i/le paladin* del femminismo e si espongonola violenza di genere.