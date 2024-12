Firenze trovati morti in casa un bambino e i genitori | grave l’altra figlia piccola ipotesi intossicazione da monossido

Leggi su Open.online

Una famiglia è stata ritrovata senza vita nella propria villetta di campagna a San Felice a Ema, frazione di, cinque chilometri a sud della città. Sonodue adulti e un, di circa 10 anni, mentre un’altra bambina è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale pediatrico Meyer. Secondo quanto riferisce la Repubblica, si troverebbe in condizioni molto gravi, in prognosi riservata e in pericolo di vita. I sanitari temono abbia riportato danni ingenti al sistema cardiaco. La primaal vaglio degli investigatori è che siano stati intossicati daldi carbonio. I vigili del fuoco non hanno ancora fatto entrare le forze dell’ordine nell’appartamento perché devono prima stabilire se vi è ancora pericolo e se, appurato che la causa è il, il gas è ancora nelle stanze.