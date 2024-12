Isaechia.it - Ferragnez, ecco chi è il nuovo inquilino Vip che vive nella casa di Citylife

L’eraè ormai definitivamente conclusa.Il divorzio sembra ormai cosa fatta. Chiara Ferragni è sempre più innamorata del suo Giovanni Tronchetti Provera, con cui non condivide una florida vita social, come ci aveva abituati, ma sicuramente una serena vita privata. I due infatti non si nascondono più già da tempo e costituiscono coppia fissa anche per i mirini dei paparazzi più attenti.Fedez sembrerebbe aver ritrovato la serenità accanto ad una giovane studentessa estranea al mondo dello spettacolo. I due erano stati fotografati in compagnia, ma la nuova fiamma ha preferito coprirsi il volto per non rendersi riconoscibile. Un tentativo di tutelare una privacy che per il rapper è stata per lungo tempo soltanto un’utopia.Nel frattempo Chiara ha mostrato su TikTok un suo scatto davanti all’albero di Natale.