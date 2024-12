Nerdpool.it - Fantastic Four: First Steps – Una nuova foto mostra la Cosa arrabbiata

Grazie al nuovo artwork rilasciato questa notte dai Marvel Studios, possiamo assistere allook ufficiale di uno dei prossimi capitoli del MCU più attesi del 2025. L’immagine, oltre a rivelare la prima immagine del team al completo, rivela il look della. È molto probabile che la prossima estate possa finalmente regalare ai fan un grande film suii Quattro. I precedenti tentativi di trasformare l’iconica Prima Famiglia della Marvel in star del cinema non sono riusciti a convincere i fan ma, per il prossimo progetto, il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige e il regista Matt Shakman sembrano preparare qualdi speciale per il pubblico.Un nuovo sguardo a Ladi Ebon Moss-Bachrach“Che sviluppo rivoluzionario!” O forse no, visto che è emerso online un nuovo look della squadra deii Quattro del MCU (per gentile concessione dell’utente Instagram @elreportedehoy).