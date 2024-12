Oasport.it - F1, Giorgio Piola: “Hamilton sarà utile alla Ferrari. I progressi della Rossa fanno ben sperare”

ha analizzato nel dettaglio il Mondiale F1 che si è concluso una decina di giorni fa, soffermandosi su alcuni aspetti salienti durante l’ultima puntata di Motor News, trasmissione del canale YouTube di OA Sport: “La più bella stagione che ci sia stata, con quattro squadre che hanno portato i proprio pilotivittoria: la stagione è stata emozionante, bella bella. Il titolo piloti si è assegnato prima, ma quello costruttori all’ultima gara, con tutto il pathos e la gioia di essere lì e partecipare”.La McLaren ha vinto il titolo costruttori e l’esperto ha individuato le ragioni del successo: “Il segretoMcLaren sta nella coesione di tutti gli elementi, non è stato spostato nessuno e la crescita è iniziata in Austria, quando era stata presentata una versione B soltanto per Norris: non riguardava soltanto l’aerodinamica, ma anche l’instzione dei radiatori.