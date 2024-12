.com - Eccellenza / Prima parte alle spalle: come ripartirà il treno di ritorno?

Leggi su .com

Lametà del campionato si è chiusa attraverso il suo quindicesimo atto. I biancorossi, campioni d’inverno con un turno d’anticipo sulla tabella di marcia, hanno impattato con il Monturano in un match che avevamo pronosticatomolto ostico. Il K Sport e il Chiesanuova ne fanno tre a testa per rimandare la rincorsa del girone dicon il giusto umore. Il Fabriano ai saluti con Caporali dopo il k.o. con l’Atletico Mariner. Per i Portuali una vittoria tanto bella quanto tutto il 2024 vissutoVsina, 16 dicembre 2024 – Se n’è andato il cinquanta per cento della stagione 2024-2025 inMarche. L’ultima domenica dell’andata ha mandato tutte a riposo, fino al prossimo gennaio, al di dietro della Maceratese. I biancorossi, pur trovando un punto importante visto lo svantaggio iniziale in territorio fermano, hanno visto diminuirsi il margine di distacco dinseguitrici da +7 a +5.